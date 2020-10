Gasproduktion in der 12. Phase des South Pars-Feldes beträgt 14 Kubikmeter

Teheran (IRNA) - Das Volumen der Gasproduktion in der 9. Raffinerie in der 12. Phase des South Pars-Gasfeldes betrug in den letzten 6 Monaten 14 Kubikmeter. Dies erklärte der Exekutivdirektor der 12. Phase des Feldes Mohammad Mehdi Hashemi am Sonntag.

Ihm zufolge belief sich das Volumen der Schwefelproduktion in der 9. Raffinerie in den letzten 6 Monaten 47.200 Tonnen.



Die Gasproduktionskapazität auf dem Feld South Pars wird nach iranischem Kalender bis Ende 1399 (20. März 2021) 750 Millionen Kubikmeter erreichen.