Stärkung der Zusammenarbeit mit Eurasien, um Sanktionen zu umgehen

Iranische Politiker beschreiben das Abkommen zwischen Iran und der Eurasischen Union als einen Test, um die für den Handel mit dem Rest der Welt verfügbaren Infrastrukturen zu überprüfen und Maßnahmen zur Lösung der Probleme zu planen.



Anfang September erklärte der iranische Energieminister Reza Ardakani: „Die Position Irans auf dem Markt der Eurasischen Wirtschaftsunion von 200 Millionen Menschen muss verbessert werden. Wenn dieses Ziel nicht erzielt wird, werden wir in Zukunft eine begrenzte Rolle auf diesem Markt spielen und Probleme haben“.



„Es wird erwartet, dass wir im nächsten Monat die Möglichkeit bekommen werden, dauerhaft der Eurasischen Wirtschaftsunion beizutreten. Wenn wir jedoch die vereinbarten Pläne nicht umsetzen, wird unser Aufenthalt in der Union nur vorübergehend sein“, fügte er hinzu.



Ardakani hatte zuvor daran erinnert, dass in der Vergangenheit viele Möglichkeiten aufgrund des Fehlens einer organisierten und entschlossenen Präsenz auf regionalen Märkten verpasst worden waren und dass diese Situation nicht wiederholt werden sollte.



Angesichts der entschlossenen Politik Irans, seine Abhängigkeit von Öleinnahmen zu verringern, steht das Ziel, die Nichtölexporte zu steigern und neue Märkte in der Region zu finden, ganz oben auf der Tagesordnung.

Gegenwärtig wegen der grausamen US-Sanktionen und Nicht-Erfüllung der Verpflichtungen durch Europa wird die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit Eurasien zahlreiche Möglichkeiten bieten, den Austausch in der Region zu entwickeln und die Nichtölexporte des Landes zu steigern.



Eine Möglichkeit, diese Exporte zu steigern, besteht darin, internationale Ausstellungen abzuhalten, die die Möglichkeit bieten, die zahlreichen Industrie- und Produktionskapazitäten Irans vorzustellen und die gemeinsame Zusammenarbeit zwischen den Ländern zu verbessern.

Um die Produktions- und Exportkapazitäten des Landes vorzustellen, das Volumen des Handelsaustauschs zu erhöhen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten zu fördern, wird die Eurasische Union im Februar 2021 die erste große Ausstellung in Teheran stattfinden. Dies erklärte der Generaldirektor der Internationalen Ausstellungsgesellschaft des Iran Bahman Hosseinzadeh.

Ihm zufolge wird die Messe die iranische Wirtschaftsdiplomatie mit Gewerkschaftsmitgliedern stärken und iranischen Geschäftsleuten im Rahmen der Entwicklung der Nichtölexporte neue Fähigkeiten bieten.

Im November letzten Jahres wurde das Handelsabkommen zwischen Iran und der Eurasischen Union unterzeichnet, wonach 860 Artikel mit den fünf Wirtschaftsverbündeten gehandelt wurden. Statistiken zeigen, dass in den letzten Monaten die Exporte in diese Länder um 63% gestiegen sind.