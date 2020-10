Die Zahl der wissensbasierten Unternehmen hat sich in letzten sieben Jahren um das 100-fache erhöht

Teheran (IRNA) – Der iranische Präsident Hassan Rohani erklärte am Donnerstag, dass die Zahl der wissensbasierten Unternehmen in den letzten sieben Jahren um 100% gestiegen sei, was eine sehr wichtige Leistung sei.

Während einer Zeremonie per Videokonferenz, bei der er verschiedene nationale wissenschaftliche und technologische Projekte in den Provinzen Teheran, Alborz und Markazi eröffnete, versicherte der Präsident, dass diese Projekte zur Steigerung der wissenschaftlichen Kapazitäten des Landes beitragen werden. Er lobte die Bemühungen des Vizepräsidenten für Wissenschaft und der Minister des landwirtschaftlichen Dschihad und für Gesundheit und fügte hinzu, dass es sehr wichtig sei, dass die junge und erfahrene Generation die Möglichkeit habe, sich aktiv an der Entwicklung des Landes zu beteiligen. In Bezug auf die Medikamente erinnerte er daran, dass es wichtig sei, dass iranische Experten sie herstellen können, und drückte seine Hoffnung aus, dass der Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs exportiert werden kann. „Wissenschaftliche Unternehmen sollen auch versuchen, pharmazeutische Rohstoffe herzustellen, da derzeit einige von ihnen aus anderen Ländern importiert werden müssen“, sagte er weiter.