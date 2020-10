Laut Angaben wurden die drei Projekte in allen drei Provinzen, einschließlich Teheran, Markazi und Alborz, eingeweiht.

Die Produktionslinie für Plasmaderivate in Karaj, Produktionslinie für HPV-Impfstoffe in Teheran, Sertraline-Rohstoffproduktionslinie in Saveh, Produktionslinie für Biophosphat und Hybridsamen von Rüben, Gurken und Tomaten sind die Projekte, die heute mit einer Investition von 504 Milliarden Tomans in Betrieb genommen wurden.