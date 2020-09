Teheran (IRNA) - Der iranische Spielfilm „The Ocean Behind The Windows“ unter der Regie von Babak Nabizadeh wurde beim San Francisco Filmfestival in den USA mit dem Preis für den besten Film ausgezeichnet.

Die Geschichte des Films wird im Süden des Landes und auf der Insel Hormuz erzählt. Dieser Film handelt von kreativen, aber bedürftigen Kindern auf den südlichen Inseln des Iran, die ihre Insel ausländischen Touristen vorstellen möchten. Diese Filmveranstaltung ist das erste unabhängige Festival iranischer Filme außerhalb des Iran, das 2008 gegründet wurde und Filme von oder über iranische Filmemacher zeigt.