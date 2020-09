Washingtons Position in Bezug auf Waffen des Iran hat keine Legitimität

In einem Interview mit IRNA am Dienstag bemerkte sie: „Es ist verständlich, dass der Iran seine militärischen Fähigkeiten durch die Bereitstellung moderner Waffen verbessern will, insbesondere angesichts der Geschichte von Trump mit launischem, kriegerischem, bedrohlichem und irrationalem Verhalten.“

„Es ist ironisch, dass die Vereinigten Staaten glauben, dass Waffenverkäufe an Länder ein Problem darstellen, wenn sie der größte Waffenlieferant sind und manchmal an einigen Kriegen für beide Seiten teilnehmen“, sagte sie weiter.

„Die Position der USA, wer das Recht hat, Waffen zu kaufen, ist nicht glaubwürdig, da sie Waffen an Länder wie Saudi-Arabien verkaufen, das eine der schlechtesten Menschenrechtsaufzeichnungen der Welt hat“, betonte sie.

„Als Trump aus dem iranischen Atomabkommen ausstieg, zerstörte er Verhandlungen, Diplomatie und die Bemühungen, eine beispiellose und positive Beziehung zwischen dem Iran und anderen Unterzeichnern wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich, die Europäische Union, China und Russland aufzubauen. Diese Tat des US-Präsidenten war rücksichtslos, unnötig und unverantwortlich“, schloss sie.