98 Länder importieren Waren aus der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan

Teheran (IRNA) - Der Leiter der Organisation für Industrie, Bergbau und Handel in Ost-Aserbaidschan Habib Aminzade sagte, dass in den letzten sieben Jahren jährlich Waren im Wert von 2 Milliarden US-Dollar aus dieser Provinz in mehr als 98 Länder exportiert wurden.

„Die Hauptexportgüter von Ost-Aserbaidschan waren Teppiche und Kunsthandwerke, Süßigkeiten und Schokolade, Glas und Glaswaren, Stahl, Mineralien und Steinen, Nüsse aller Art, petrochemische Produkte, Maschinen und mechanische Geräte sowie auch Ersatzteile (Traktoren, Industrie- und Autoteile), Leder und Schuhe“, sagte er.



Irak, die Türkei, Aserbaidschan, Georgien, Armenien, Afghanistan, Pakistan, Bulgarien, China und Italien sind ihm zufolge die Hauptexportmärkte der Provinz.