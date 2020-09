„Wenn Trump unsere Bedingungen akzeptiert, kann er vielleicht einen Platz in einer Ecke des Raumes für JCPOA finden“

Auf die Frage, ob es Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten gibt, sagte er: „Es hat keine Verhandlungen gegeben, es gibt sie auch nicht. Wenn Trump unseren Bedingungen zustimmt, kann er vielleicht einen Platz in einer Ecke des JCPOA-Raums finden.“

Er fügte hinzu, dass die einzige Lösung für die Krise zwischen der Republik Aserbaidschan und Armenien ein sofortiger Waffenstillstand, die Beendigung der Konflikte und die Aufnahme bilateraler Verhandlungen sei.

„Die militärische Lösung ist keine dauerhafte Lösung für diesen Konflikt. Der Iran wird alle seine Fähigkeiten in diese Richtung nutzen. Wir haben sehr freundschaftliche Beziehungen zu beiden Ländern und fordern beide Parteien auf, die Konflikte unverzüglich zu beenden“, betonte Khatibzadeh.

In Bezug auf die Friedensgespräche in Afghanistan stellte er fest: „Wir wollen Frieden und Stabilität in Afghanistan und die Entwicklung dieses Landes. Wir wollen ein freies und unabhängiges Afghanistan unter seinen Nachbarn, und der Iran hat in dieser Zeit alle seine Fähigkeiten genutzt und setzt diesen Weg unabhängig fort.“