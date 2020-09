Iran und UN debattieren über Lage in Syrien

„Die beiden Seiten bekräftigten die Notwendigkeit, den politischen Dialog voranzutreiben und die Arbeit am Verfassungsausschuss fortzusetzen, um eine endgültige Lösung über Syrienkrise unter Berücksichtigung der Achtung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität des Landes zu erreichen“, heißt es auf der Website des iranischen Außenministeriums.

Haji und Pedersen haben bereits am 16. September die Situation in Syrien auch telefonisch besprochen.

Anschließend erörterten die Gesprächspartner ausführlich alle Fragen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des politischen Prozesses, einschließlich des Verfassungsausschusses von Syrien, der Lage in Idlib und der humanitären Hilfe für die Sonderverwaltungszone.