Es gibt enge Koordination zwischen Iran und Russland in regionalen Angelegenheiten

„Dies ermöglicht Kontakte zu russischen Kollegen, und meine derzeitige Reise nach Moskau ist meine dritte Reise in die russische Hauptstadt während des Corona-Ausbruchs“, fügte Zarif bei seiner Ankunft in der russischen Hauptstadt am Mittwochabend hinzu.

In Bezug auf die Tagesordnung seines Besuchs erinnerte er daran, dass das Atomabkommen vom Juli 2015, von dem sich die Vereinigten Staaten 2018 einseitig zurückzogen, eines der wichtigen Diskussionsthemen sein werde.

„In Bezug auf den umfassenden gemeinsamen Aktionsplan (JCPOA) hat die russische Regierung zusammen mit China in den letzten Monaten die beste Position vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eingenommen“, stellte Zarif fest.

In Bezug auf die Ereignisse in der Region gab Zarif an, dass die Region unter ernsthaften Problemen leide, wie beispielsweise der Syrien-Frage, die eine besondere Koordinierung erfordere.

Der Außenminister Zarif sagte: „wir werden unsere Maßnahmen im Rahmen des Astana-Prozesses mit Russland und der Türkei koordinieren.“

In Bezug auf das Thema Afghanistans betonte er, dass es eines der Themen sein werde, die er mit Moskau erörtern werde.