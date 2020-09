Drei iranische Filme auf Chicago Film Festival

Das 56. Chicago International Film Festival findet im Zeitraum vom 14. bis 25. Oktober statt. Das iranische Kino hat drei Vertreter bei diesem Festival, die in drei Sektionen konkurrieren werden: International Competition, Masters und Shorts.



„Careless Crime“ unter der Regie von Shahram Mokri nimmt am internationalen Wettbewerb um den „Golden Hugo Award“ teil.



Der Film „There Is No Evil“ unter der Regie von Mohammad Rasoulof, einem weiteren iranischen Vertreter beim Festival, der in der Kategorie „Masters“ teilnimmt.



In der Sektion „Shorts“ wird Baran Sarmads „The Life of the Mind“ zu sehen sein.