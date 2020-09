Irans Bergbauindustrie exportiert immer mehr

Statistiken zeigen, dass mehr als drei Millionen Tonnen Stahlkette und andere Stahlprodukte im Wert von mehr als 1.118 Millionen Dollar in die Zielmärkte exportiert wurden.



Das Exportvolumen aus dem Bergbausektor und der Mineralindustrie überstieg im genannten Zeitraum 15,699 Millionen Tonnen.



Das Gesamtvolumen des Außenhandels in den ersten fünf Monaten dieses Jahres erreichte 24,6 Milliarden Dollar, was 52 Millionen Tonnen Waren entspricht, wie Irans Zollamt angekündigt hat.