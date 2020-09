Rohani: Die Ära der Dominanz und Hegemonie ist lange vorbei

„Wo kann man einen Präzedenzfall dafür finden, dass eine Regierung ohne Grund auf das Ergebnis von 13 Jahren multilateraler Gespräche verzichtet, an denen auch ihr Vorgänger teilnimmt, schamlos gegen eine Resolution des Sicherheitsrates verstößt und sogar andere dafür bestraft, dass sie sich an eine Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen halten, und gleichzeitig behauptet, dass sie auf der Suche nach Verhandlung und großem Deal ist?“, fragte Hassan Rohani in einer Rede vor der UN-Generalversammlung am Dienstag.

Er betonte, dass die Vereinigten Staaten Iran weder Verhandlungen noch Krieg auferlegen können. „Ein Leben unter Sanktionen ist schwer. Schwieriger ist jedoch ein Leben ohne Unabhängigkeit. Politische Freiheit zu Hause ist wichtig. Wir - als älteste Demokratie im Nahen Osten - sind stolz darauf, dass unser Volk sein Schicksal bestimmt, und werden die innere Freiheit nicht mit ausländischer Einmischung handeln“.

Irans Staatschef betonte: „Jede US-Regierung wird nach den bevorstehenden Wahlen keine andere Wahl haben, als sich der Widerstandsfähigkeit der iranischen Nation zu ergeben“.

Rohani verwies auf Irans Bemühungen im Kampf gegen Terrorgruppen und Extremismus, die Unterstützung des Landes für jemenitische und palästinensische Nationen und sagte: „Eine solche Nation verdient keine Sanktionen. Die Antwort auf den Frieden ist kein Krieg. Die Belohnung für die Bekämpfung des Extremismus ist kein Terroranschlag“.

„Sie sprechen über Menschenrechte, während sie durch ihren ‚maximalen Druck‘ auf Gesundheit, Wohlfahrt und sogar das Recht aller Iraner auf Leben abzielen. Sie sind - zusammen mit ihren regionalen Komplizen - direkt in jeden einzelnen Fall von Besatzung, Krieg und Aggression involviert - sei es in Palästina, Afghanistan, Jemen, Syrien, Irak, Libanon, Libyen, Sudan oder Somalia. Dennoch beschuldigen sie Iran ihrer eigenen unvermeidlichen Niederlagen bei der Konfrontation mit dem Willen der Menschen in der Region“, betonte der iranische Staatspräsident.

Er fügte hinzu: „Sie haben Hunderte von Milliarden Dollar an Waffen an ihre Kunden verkauft und unsere Region in ein Pulverfass verwandelt. Sie versuchen jedoch vergeblich, Iran seiner Mindestverteidigungsanforderungen zu berauben und das Völkerrecht und den globalen Konsens zu missachten, um die Waffenbeschränkungen gegen Iran entgegen dem Schreiben der Resolution 2231 des VN-Sicherheitsrates zu verlängern“.