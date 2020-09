Tapferkeit der iranischen Nation während der acht Jahre der Heiligen Verteidigung

In den ersten Jahren des Sieges der Islamischen Revolution, als die Armee noch nicht vollständig organisiert war, stellte sich Saddams irakisches Regime vor, dass die postrevolutionäre Situation im Iran eine gute Gelegenheit sei, ihre Ziele zu erreichen und mit Zustimmung der Supermächte des Ostens und des Westens sowie mit Unterstützung der reaktionären Länder der Region zum Gendarm und zur ersten Macht der Region zu werden. Deswegen startete es eine feige Invasion gegen das Territorium der Islamischen Republik.

Diejenigen, die den Krieg gegen Iran begonnen haben, verfolgten regionale und globale Ziele. Der Krieg, den das irakische Baathi-Regime am 22. September 1980 gegen den Iran auslöste, dauerte genau acht Jahre.



Das Bemerkenswerteste an dieser Zeit der Heiligen Verteidigung war die Einheit und der Zusammenhalt zwischen dem Volk und den Militäreinheiten in Iran. Zu dieser Zeit kümmerte sich niemand um die Farbe der Kleidung, aber das Grundlegende war, die islamische Heimat vor dem feigen Angriff des Feindes zu schützen.

In dem zwischen 1980 und 1988 verhängten Krieg gab das iranische Volk dem Feind keinen Zentimeter seines Territoriums ab und widersetzte sich entschieden dem Saddam-Regime, das bis zum Hals bewaffnet war und von der westlichen und östlichen Regierung unterstützt wurde.



Seitdem sind 40 Jahre vergangen. Und das iranische Volk bleibt entschlossen, sich zu verteidigen, und wird niemals zulassen, dass ein Feind es angreift oder angreift.

In den letzten Jahren haben die iranischen Streitkräfte große Fortschritte erzielt, indem sie ihre Abschreckungskraft erhöht haben, und jedes Jahr werden neue Waffen eingeführt, die ihre Fähigkeiten im Bereich Elektronik und Raketen stärken.



Nach offiziellen Angaben verlor das iranische Volk während des Krieges und infolge anderer Terroranschläge 225.570 Kämpfer.



Zusätzlich gibt es 574.101 Veteranen im Land. Die Zahl der gefangenen und später freigelassenen Kämpfer betrug 43.173 Personen.