„Ziel der Ermordung des Generals Soleimani war es, eine weitere Demütigung der USA in der Region zu verhindern“

„Das Recht, ihre Mörder strafrechtlich zu verfolgen, bleibt in Kraft und diese Angst wird immer in den Köpfen der Kriminellen bleiben“, betonte er.



Brigadegeneral Hatami betonte am Dienstag: „Der Widerstand wird so lange anhalten, bis der Feind aus Westasien vertrieben wird und die Region von der Anwesenheit des großen Teufels befreit“.

Der Minister beschrieb auch die Produktion von Hunderten strategischer Produkte in den Bereichen Land, Meer, Luft, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Cyber ​​usw. von Spezialisten des Verteidigungsministeriums als Beispiel für die vielfältigen Fortschritte in der Verteidigung in der Islamischen Republik Iran: „Wir haben dank der Bemühungen unserer loyalen, entschlossenen und qualifizierten Jugend erstaunliche Fortschritte bei der Herstellung strategischer Produkte im militärischen und zivilen Bereich erzielt“.



Und in Bezug auf die Präsentation der Langstreckenraketen „Märtyrer General Soleimani“ und „Märtyrer Abu Mahdi“ während der Regierungswoche sagte Brigadegeneral Amir Hatami: „Durch die Veröffentlichung und Einweihung dieser wertvollen abschreckenden Errungenschaften auf dem Luft- und Bodenfeld hat das Verteidigungsministerium die gierigen Augen der Feinde von unserem Land ferngehalten“.