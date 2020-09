Rjabkow: Sanktionen beeinträchtigen nicht die iranisch-russische Zusammenarbeit

„Russlands Ansatz zur Zusammenarbeit mit Iran bleibt trotz der Versuche der USA, sie zu beeinflussen, bestehen bleiben“, sagte er.



Laut Reuters beabsichtigt US-Präsident Donald Trump, ein Dekret zu erlassen, damit Sanktionen gegen Länder, die Waffen in Iran exportieren, verhängt werden.



„Wir sehen in dieser Aktion nichts, was den Ansatz Russlands zur Zusammenarbeit mit Iran in verschiedenen Bereichen beeinflussen könnte“, sagte Ryabkov.