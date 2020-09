Zarif: Iran wird ein bereits besprochenes Thema niemals neu verhandeln

Zarif machte die Bemerkungen am Montag, als er auf einer virtuellen Veranstaltung sprach, die vom Council on Foreign Relations, einem gemeinnützigen Think Tank der Vereinigten Staaten in New York, gesponsert wurde.



„Iran zögert nie, Verhandlungen aufzunehmen. Aber über ein Thema, darüber er bereits durch Verhandlungen abgeschlossen hat, wird nicht neu verhandeln“, sagte Zarif.



„Der Iran respektiert das Völkerrecht. Der Iran respektiert JCPOA als ein internationales Abkommen zwischen dem Iran und sechs Großmächten der Welt, und wir haben noch nie ein Land angegriffen“, fügte er hinzu.

Anschließend verwies er auf den Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) und sagte: „JCPOA lebt noch. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat gezeigt, dass JCPOA lebt und die USA auf internationaler Ebene isoliert sind“.



Auf die Frage, ob Iran besorgt über neue US-Sanktionen gegen das iranische Verteidigungsministerium sei, sagte Zarif: „Die von den USA gegen den Iran verhängten Sanktionen sind nichts Neues“.