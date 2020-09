IAEA begrüßt erneut die mit dem Iran erzielte Einigung

Teheran (IRNA) - Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, zeigte in seiner Antrittsrede am Montag vor der Generalversammlung in Wien erneut seine Zufriedenheit mit der mit Iran getroffenen Einigung über die Umsetzung der Abkommen von Schutzmaßnahmen, die die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass sie zur Stärkung der Zusammenarbeit und des Vertrauens beitragen werden.

Während der 64. ordentlichen Sitzung der IAEA erklärte Grossi, dass die internationale Organisation dem Gouverneursrat dauerhaft über die Erfüllung ihrer nuklearen Verpflichtungen durch die Islamische Republik Bericht erstatten werde.



„Die Bewertungen des Mangels an Kernmaterial und nicht angemeldeter Aktivitäten werden außerdem durchgeführt“, sagte er. Der Generaldirektor der IAEA erinnerte auch daran, dass er letzten Monat in Teheran Gespräche mit dem Präsidenten und anderen hochrangigen iranischen Politikern geführt habe, um anstehende Probleme zu lösen, insbesondere die Frage des Zugangs zu zwei Einrichtungen.



Dementsprechend begrüßte Grossi die erzielte Einigung und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass dies die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien erleichtern wird.



Am 24. August machte Grossi seinen ersten Besuch in Teheran, wo er Präsident Hassan Rohani, den Direktor der iranischen Atomenergieorganisation, Ali Akbar Salehi, sowie den Außenminister, Mohamad Javad Zarif, traf.