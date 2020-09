Zarif: Trump sollte seine Richtung ändern, bevor Pompeo die USA weiter zum Gespött macht

In einem Tweet am Sonntag sagte Mohammad Javad Zarif, während „die Welt sagt, dass KEINE Sanktionen des Sicherheitsrates wiederhergestellt wurden“, behauptet Pompeo weiterhin, dass die Sanktionen wieder in Kraft sind und droht anderen Ländern, sie einzuhalten.

„Aber Herr ‚Wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen‘ droht eine Welt zu bestrafen, die sich weigert, in seinem Paralleluniversum zu leben. Donald Trump sollte seine Richtung ändern, bevor Pompeo ‚Make America Great Again‘ weiter zu einem globalen Gespött macht“, twitterte Irans Außenminister.

Zarif verwies auf frühere Äußerungen von Pompeo, der auf einer Veranstaltung an der Texas A&M University am 15. April 2019 sagte: „Ich war der CIA-Direktor. Wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen“.