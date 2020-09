Der UN-Sicherheitsrat erkennt US-Aktion zur Wiederherstellung des Waffenembargos gegen Iran nicht an

„Es ist klar, dass alle Mitglieder des Sicherheitsrates mit Ausnahme der Vereinigten Staaten und eines anderen Landes offiziell angekündigt haben, dass sie diese Aktion der USA nicht anerkennen“, sagte Zarif in einer Fernsehrede am Samstagabend.

Zarif sagte, dass der Name von „Snapback“ in der Resolution 2231 nicht erwähnt wurde, und fügte hinzu, der US-Außenminister Mike Pompeo habe die Resolution 2231 noch nicht einmal gelesen und zitiere ständig Barack Obama und John Kerry.

„Die Amerikaner bestätigen, dass die Sanktionen in wenigen Stunden zurückkehren werden, aber sie wissen, dass diese Aussage falsch ist“, betonte er.

„Die Europäer haben seit Beginn der Revolution (1979) keine Waffen mehr an den Iran verkauft. Sie haben auch eine Kampagne im auferlegten Krieg (iranisch-irakisch) ins Leben gerufen, damit wir keine Waffen erhalten. Dank den Bemühungen der Spezialisten der Streitkräfte sind wir in vielen Fällen autark geworden“, bemerkte Zarif und fügte hinzu, dass der Iran nach Ablauf der Beschränkungen für die Einfuhr von Waffen in den Iran am 18. Oktober in der Lage sein werde, Waffen aus dem Ausland zu kaufen.

"Nach Aufhebung des Embargos können wir unsere Bedürfnisse durch Ländern erfüllen, mit denen strategische Beziehungen aufgenommen wurden, darunter Russland und China", betonte der iranische Außenminister.