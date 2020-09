Iran bezeichnet Behauptung der USA, die Sanktionen wiederzuherstellen, als nicht rechtswirksam

New York (IRNA) - In einem Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen hat der Ständige Vertreter des Iran bei den Vereinten Nationen erklärt, dass die Behauptung der USA, die aufgehobenen Sanktionen gemäß der Resolution 2231 wiederzuherstellen, ungültig und unwirksam sei.

„Als Reaktion auf die US-Aktion akzeptierte nicht nur ein einziges Mitglied des UN-Sicherheitsrates die Zuständigkeit Washingtons, um die Sanktionen gegen Teheran wiederzuherstellen, sondern 13 Mitgliedsländer lehnten die rechtliche Gültigkeit des US-Briefes in separaten oder gemeinsamen Briefen an den Generalsekretär des Sicherheitsrates ab“, fügte Majid Takht-e Ravanchi hinzu. Bezugnehmend auf die ähnlichen Ansichten, die die überwiegende Mehrheit der Mitglieder des Sicherheitsrates auf der Sitzung dieses Rates am 25. August geäußert haben, sagte er: „Während dieser Sitzung erklärte der Vorsitzender des Sicherheitsrates, aufgrund der Konsultationen, die ich mit Mitgliedern des Rates geführt habe, und der Briefe, die ich von vielen von ihnen erhalten habe, ist mir klar, dass ein Mitglied diesbezüglich eine bestimmte Position einnimmt. Die anderen Mitglieder sind dagegen, und daher gibt es meiner Meinung nach keinen Konsens im Rat, und der Vorsitzende des Rates kann keine anderen Maßnahmen ergreifen.“ Majid Takht-e Ravanchi erklärte auch: „Die Mitglieder des Sicherheitsrates haben erklärt, dass die Vereinigten Staaten, da sie nicht länger Mitglied des Atomabkommens sind, kein Recht haben, auf diesen Prozess zurückzugreifen, und ihrer Brief hat auch keine aktuelle oder zukünftige Rechtswirkung.“ „Die Islamische Republik Iran ist zuversichtlich, dass die Mitglieder des Sicherheitsrates sich erneut den Bemühungen der USA widersetzen werden, den Sicherheitsrat zu missbrauchen und seine Autorität und Glaubwürdigkeit zu untergraben“, stellte er fest.