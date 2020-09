Teheran (IRNA) – Der ständige Vertreter Irans bei den internationalen Organisationen in Wien gab bekannt, dass der iranische Atomchef am Montag (21. September) an der Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie-Organisation teilnehmen wird.

Kazem Gharibabadi sagte auch, dass Ali Akbar Salehi bei diesem virtuellen Treffen eine Rede halten werde.