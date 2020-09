Die größte internationale Konferenz zum Thema Coronavirus findet in Mashhad statt

Hasan Aalami, der Sekretär des Internationalen Kongresses für klinische Mikrobiologie, erklärte am Samstag, dieses Jahr finde diese großartige wissenschaftliche Veranstaltung mit dem Schwerpunkt auf der Corona-Epidemie mit der Teilnahme von in- und ausländischen Gästen in der Stadt Mashhad vom 10. bis 13. November statt.

„Mehr als 20 ausländische Gäste, darunter führende Experten aus der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Singapur, Kanada und den USA, werden an dieser wissenschaftlichen Veranstaltung teilnehmen“, sagte er weiter.

Ihm zufolge werden neben verschiedenen Vorträgen auf der Konferenz 54 runde Tische auf dem Gebiet der Medizin unter Beteiligung dieser Spezialisten abgehalten, insbesondere mit Schwerpunkt auf Coronavirus-Infektionen.