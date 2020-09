Iran warnt vor gefährlichen Folgen der US-Illegalität für den internationalen Frieden

In Äußerungen, die an diesem Donnerstag während des Treffens abgegeben wurden, antwortete Nabi Azadi auf die Erklärungen des US-Vertreters auf der Abrüstungskonferenz, die Iran fälschlicherweise für die Unterstützung des Terrorismus verantwortlich gemacht hatten, und prangerte an, dass Washington beabsichtige, das Waffenembargo gegen Iran, das am 18. Oktober ausläuft, zu verlängern.

Der iranische Vertreter erinnerte an die Anerkennung von Trump und der ehemaligen US-Außenministerin Hillary Clinton und räumte ein, dass Washington bei der Schaffung von Terrorgruppen wie Al-Qaida und Daesh eine Rolle spielt.



Azadi bestand darauf, dass die wiederholten Drohungen des US-Präsidenten mit der Anwendung von Gewalt gegen Iran offensichtlich provokativ seien und gegen die UN-Charta über das Verbot von Drohungen verstoßen.