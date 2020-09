Irans Vertreter auf Febiofest 2020

Der Film „Son-Mother“ unter der Regie von Mahnaz Mohammadi wird am 19., 23. und 25. September beim Internationalen Filmfestival am 27. Februar gezeigt.



Die gemeinsame Produktion des Iran und der Tschechischen Republik nominiert auch für Amnesty-Filmpreis 2020.



Außerdem wird der Film „Just 6.5″ von Saeed Rousati auf dem Internationalen Filmfestival gezeigt. Roustais Werk belegte 2019 den ersten Platz in der Rangliste der Filme mit den höchsten Einnahmen in Iran.