Iranisches Museum für Glas und Keramik können Sie virtuell besuchen

Unter Berücksichtigung der Epidemie des Coronavirus und der Risiken, denen Touristen derzeit beim Besuch historischer Stätten ausgesetzt sind, hat das iranische Museum die Website http://Myvirtualland.ir/other/abgineh/index.html ins Leben gerufen.



Interessierten an der persischen Geschichte können das Museum in Teheran virtuell besuchen.



Die Ausstellung ist in sechs Hallen und zwei Eingangshallen zu sehen. Seltene Lehmtöpfe aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. bis zur heutigen Zeit sowie Glasarbeiten vom 1. Jtd. v. Chr. bis heute wurden dort zur Schau gestellt.