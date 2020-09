Grossi bezeichnet den Iran als wichtigen Partner der IAEO

Während des Treffens bewertete Rafael Grossi die Zusammenarbeit zwischen dem Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde sowie Überprüfungsaktivitäten im Iran positiv.

Baharvand seinerseits verwies auf die Zusammenarbeit zwischen dem Iran und der IAEO und betonte, dass die IAEO nicht vom politischen Druck einiger Länder beeinflusst werde, die darauf abzielen, die beiderseitigen Interaktionen zu verändern.

Er stellte fest, dass die Zusammenarbeit in einer konstruktiven Atmosphäre beiden Seiten zugute kommen werde.

Er dankte auch der IAEO für ihre Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus im Iran und erinnerte daran, dass die technische Zusammenarbeite ein wichtiger und integraler Bestandteil der Mission der Agentur sei.

Baharvand betonte die Tatsache, dass die friedliche Nutzung der Kernenergie für alle Mitglieder der IAEO gelte, und kündigte an, dass die Aktivitäten Saudi Arabiens, die nicht transparent seien, Anlass zur Sorge geben.

„Während unseres Besuchs in Iran gab es spürbare Fortschritte bei der Lösung der Probleme, einschließlich der Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang der IAEA zu zwei Standorten in Iran“, sagte Grossi am Montag in seiner Rede vor dem Gouverneursrat der IAEA.

„Wir haben uns auf die Lösung der von der Agentur aufgeworfenen Fragen zur Umsetzung der Schutzmaßnahmen geeinigt. Die Agentur führte anschließend im Rahmen des Zusatzprotokolls einen ergänzenden Zugang zu einem der beiden von uns angegebenen Standorte durch. Unsere Inspektoren haben Umweltproben entnommen, die analysiert werden. Ein ergänzender Zugang zum zweiten angegebenen Standort wird später in diesem Monat stattfinden“, fügte er hinzu.