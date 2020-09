Teheran (IRNA) - Der Iran steht weltweit an erster Stelle bei der Forellenproduktion, an fünfter Stelle bei der Karpfenproduktion, an zweiter Stelle bei der Kaviarproduktion und an dritter Stelle bei der Störfleischproduktion. Dies gab der Leiter der iranischen Organization für Fisherei Nabiollah Khoun-Mirzaei am Dienstag bekannt.