Die Heilige Verteidigungswoche findet jährlich im ganzen Iran statt, um an diejenigen zu erinnern, die während des Irak-Krieges, der 1980-88 dem Iran auferlegt wurde, ihr Leben geopfert haben.

In Bezug auf die Pläne zur Feier der Heiligen Verteidigungswoche sagte er, dass in diesem Jahr keine Paraden stattfinden werden, aber acht Verteidigungsmuseen in acht Provinzen des Landes eröffnet werden.