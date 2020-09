Iran beherrscht die Technologie zur Anreicherung der stabilen Isotope

Ali Akbar Salehi machte die Bemerkungen am Montag, als er ein Projekt für den Bau einer Anlage zur Herstellung stabiler Isotope mit Gaszentrifugen eröffnete.



„Einige stabile Isotope kosten ungefähr 140.000 US-Dollar. Wenn wir dies mit dem Ölpreis vergleichen, der zwischen 30 und 40 US-Dollar pro Barrel liegt, werden wir einen sehr hohen Mehrwert dieses Produkts sehen“, sagte Salehi und äußerte die Hoffnung, dass das Projekt in zwei Jahren abgeschlossen sein wird.



Ihm zufolge hat die Islamische Republik Iran große Fortschritte in diese Richtung gemacht und ist eines der wenigen Länder, das die Fähigkeit entwickelt hat, stabile Isotope zu produzieren