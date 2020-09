Grossi: Iran und IAEA einigen sich auf die Umsetzung von Schutzmaßnahmen

„Während unseres Besuchs in Iran gab es spürbare Fortschritte bei der Lösung der Probleme, einschließlich der Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang der IAEA zu zwei Standorten in Iran“, sagte er am Montag in seiner Rede vor dem Gouverneursrat der IAEA.

„Wir haben uns auf die Lösung der von der Agentur aufgeworfenen Fragen zur Umsetzung der Schutzmaßnahmen geeinigt. Die Agentur führte anschließend im Rahmen des Zusatzprotokolls einen ergänzenden Zugang zu einem der beiden von uns angegebenen Standorte durch. Unsere Inspektoren haben Umweltproben entnommen, die analysiert werden. Ein ergänzender Zugang zum zweiten angegebenen Standort wird später in diesem Monat stattfinden“, fügte er hinzu.



Am 24. August machte Grossi seinen ersten Besuch in Teheran, wo er Präsident Hassan Rohani, den Direktor der iranischen Atomenergieorganisation, Ali Akbar Salehi, sowie den Außenminister, Mohamad Javad Zarif, traf.