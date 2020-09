Japanische Iranistin lobt die Rolle iranischer Frauen bei sozialen und wissenschaftlichen Aktivitäten

Die Professorin an der Kagoshima State University, eine Forscherin auf dem Gebiet der soziologischen Studien im Iran, insbesondere im Bereich des Zivilrechts, betonte, dass auf einer Reise nach Iran wahrgenommen werden kann, dass persische Frauen an allen Universitäten des Landes eine bedeutende Präsenz haben, die Hochschulbildung abgeschlossen haben und intensiv als Politikerinnen und Sozialaktivistinnen arbeiten. „In diesem Sinne ist Iran eines der am weitesten entwickelten Länder der Welt.“

Das spezialisierte und virtuelle Treffen zum Thema "Die Situation der Familie im Iran" fand am Samstag als Fortsetzung einer Reihe von Seminaren statt, die von der iranischen Botschaft in Japan organisiert wurden und in denen verschiedene kulturelle Themen behandelt werden.