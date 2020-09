„Careless Crime“ aus Iran auf Filmfestival in Venedig ausgezeichnet

„Careless Crime“ wurde von Nasim Ahmadpour und Shahram Mokri geschrieben und während der 77. Internationalen Filmfestspiele von Venedig in der Sektion „Internationale Filmkritikerwoche“ als bestes Originaldrehbuch ausgezeichnet.



Die Filmfestspiele von Venedig oder die Internationalen Filmfestspiele von Venedig ist die ältesten Filmfestspiele der Welt. Es begann am 2. September und wird am 12. September beendet.