Iran verurteilt Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Bahrain und Israel

„Bahrains beschämender und demütigender Akt am Vorabend der US-Präsidentschaftswahlen tötet die Bestrebungen Palästinas und den Jahrzehntelangen Kampf und die Ausdauer des palästinensischen Volkes“, hieß es in dieser Erklärung.

Es besteht kein Zweifel, dass die unterdrückten Palästinenser und freiheitsliebenden Muslime in der Welt eine Normalisierung der Beziehungen zum israelischen Besatzungsregime nicht akzeptieren werden.

Solch eine beschämende Tat wird den unterdrückten Palästinensern und den freiheitssuchenden Nationen in Erinnerung bleiben.

Die bahrainische Regierung hat in einem strategischen Fehler, anstatt von ihrem Volk Legitimität zu erlangen, ihnen den Rücken gekehrt und die palästinensische Sache geopfert.

Die Herrscher von Bahrain werden künftig an den Verbrechen des zionistischen Regimes als Quelle ständiger Bedrohung der Sicherheit in der Region und der islamischen Welt und als Wurzel jahrzehntelanger Gewalt, Tötung, Krieg, Terror und Blutvergießen in Palästina und in der Region beteiligt sein.

Das Ergebnis dieser Aktion der bahrainischen Regierung wird sicherlich nur die wachsende Wut und der anhaltende Hass der unterdrückten Menschen in Palästina, der Muslime und der freien Nationen der Welt sein.

In dieser Erklärung warnte das Außenministerium vor der Unsicherheit durch das zionistische Regime am Persischen Golf und beschuldigte die bahrainische Regierung und andere begleitende Regierungen für alle Konsequenzen jeglicher diesbezüglicher Maßnahmen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel haben am 13. August eine vollständige Normalisierung ihrer Beziehungen vereinbart.