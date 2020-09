Jalil Kouhpayehzadeh sagte am Samstag in einem Gespräch mit IRNA: „Die Forscher der Universität arbeiten hart an der Herstellung des Impfstoffs.“

Er fügte hinzu: „Wir hoffen, dass diese Aktivitäten das gewünschte Ergebnis erzielen, um den Menschen bessere Präventionsdienste zu bieten.“

Er stellte fest, es gebe mehrere Schritte, um einen Impfstoff herzustellen.