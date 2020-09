Teheran kritisiert "unbegründeten" UN-Bericht über den mutmaßlichen Waffenversand aus Iran in Jemen

„Es ist völlig falsch, den Namen Irans zusammen mit denjenigen zu nennen, die der saudischen Koalition gegen den Jemen Waffen liefern“, betonte der Sprecher des iranischen Außenministeriums.



Saeid Khatibzade fügte hinzu: „Obwohl der Name der Islamischen Republik nur einmal erwähnt wird, ignoriert der Bericht die grundlegende Rolle und Hilfe des Iran bei der Suche nach einer politischen Lösung für den Konflikt im ärmsten Land der arabischen Welt“.

Er nannte es „überraschend“, den Namen des Iran in dem Bericht zu sehen, während einige westliche Länder Milliarden von Dollar damit verdienen, Waffen an die saudische Koalition zu verkaufen.



Der Diplomat betonte, dass Iran von Anfang an die saudischen Angriffe verurteilte und immer eine politische Lösung für die Krise unterstützt hat.