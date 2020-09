„Stärkung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Iran und Türkei eine Voraussetzung für Überwindung von Verschwörungen“

In einer Rede bei der Eröffnungsfeier des sechsten Treffens des hochrangigen Kooperationsrates zwischen dem Iran und der Türkei am Dienstag sagte Hassan Rohani: „Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern beruhten immer auf guter Nachbarschaft und gemeinsamen kulturellen Werten und gegenseitigem Respekt sowie auf der Beachtung der gemeinsamen Interessen der beiden Länder und der Stabilität, Sicherheit und des Friedens in der Region“.



Er fügte hinzu: „Die Grenzen der beiden Länder waren immer die Grenzen des Friedens und der Freundschaft, und insbesondere in den letzten sieben Jahren beruhten die Bemühungen der beiden Regierungen auf der Entwicklung bilateraler Beziehungen sowie der regionalen und internationalen Zusammenarbeit“.



Rohani äußerte auch die Hoffnung, dass die auf dem Treffen mit hochrangigen Delegationen beider Länder getroffenen Vereinbarungen für die bilateralen Beziehungen fruchtbar und konstruktiv sein werden.