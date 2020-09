Iran plant, bis Ende dieses Jahres mehr als 52.000 Tonnen Garnelen zu produzieren

„Laut Infrastrukturmaßnahmen und Unterstützungsmaßnahmen im Fischereisektor des Landes hat die Aquakulturproduktion 1.282.457 Tonnen erreicht, was eine bedeutende Zahl ist“, sagte Nabiollah Khoun Mirzaei in einem Interview mit IRNA am Dienstag.

Er erklärte weiter: „Von dieser Menge wurden 526.729 Tonnen durch Aquakultur und 755.728 Tonnen durch Fischerei erzeugt, und die Aquakultur hat in diesem Sektor eine wichtige Rolle gespielt.“

In Bezug auf den Export und Import von Fischereierzeugnissen bemerkte er: „Im vergangenen Jahr wurden 146.000 Tonnen Fischereierzeugnisse im Wert von 538,9 Mio. USD exportiert und 29.000 Tonnen im Wert von 98,9 Mio. USD importiert.”

Ihm zufolge sind daher 233.059 Menschen direkt und indirekt im Fischereisektor des Landes tätig.