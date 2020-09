„The Last Fiction“ wird in USA gezeigt

„The Last Fiction“ ist eine offene Inspiration der Geschichte von „Zahhak“, einer der zentralen Erzählungen des „Buches der Könige - Schahnameh“ vom bekannten persischen Dichter Ferdowsi zwischen 977 und 1010.



Zuvor war der Film bereits in verschiedenen Wettbewerben mit 15 nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet worden: Darunter das 37. Fajr International Film Festival, das 31. Isfahan International Kinder- und Jugendfilmfestival, das 11. Teheran International Animation Festival, das 3. Ajayu International Animation Festival (Peru), das 3. International Festival of Cinema in Südamerika (Chile), das 20. Bucheon International Animation Festival (Südkorea) und das San Diego International Film Festival (USA).