Rohani betont Widerstand der iranischen Nation gegen US-Mobbing

Er wies auf den einseitigen Rückzug der USA aus dem Atomabkommen (offiziell bekannt als JCPOA) im Mai 2018 hin und wiederholte: „Die US-Regierung hat mit ihrem Rückzug aus JCPOA und dem Verstoß gegen die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates harte und ungerechte Sanktionen gegen die iranische Nation verhängt, um die Iraner seit zweieinhalb Jahren in die Knie zu zwingen“.

„Seit Jahren versuchen die Vereinigten Staaten, die Islamische Republik Iran zu untergraben und sich in ihre inneren Angelegenheiten einzumischen“, fügte er bei seinem Treffen mit dem Schweizer Außenminister Ignazio Cassis am Montagabend hinzu.

US-Sanktionen und Wirtschaftskriege gegen die Islamische Republik Iran, die Ermordung eines hochrangigen Militärbefehlshabers der Islamischen Republik Iran in einem anderen Land sowie die Verletzung des iranischen Luftraums seien eindeutige Beispiele für Wirtschaftsterrorismus und Terroranschläge, die von der US-Regierung begangen worden seien, sagte er und wiederholte: „Wir erwarten, dass alle freiheitssuchenden und befreundeten Länder der Welt angesichts des Terrorismus und der illegalen Aktionen der Vereinigten Staaten in diesen Jahren nicht schweigen“.

Unter Hinweis auf die Tatsache, dass der Iran am stärksten vom neuartigen Coronavirus COVID-19 betroffen ist, wird erwartet, dass die europäischen Länder entschlossen und explizit gegen den US-Wirtschaftsterrorismus vorgehen, der sogar die Einreise von Arzneimitteln in die Islamische Republik Iran verhindert hat, so Rohani.

Er betonte die Notwendigkeit einer stärkeren Aktivierung des Schweizer Finanzkanals und forderte Bern auf, eine konstruktive Rolle beim Start dieses Finanzkanals zu spielen.

Der Schweizer Außenminister seinerseits wies auf die hundertjährig diplomatischen und politischen Beziehungen zwischen dem Iran und der Schweiz hin und beschrieb die Beziehungen als „sehr gut und freundlich“.

Er unterstrich: „Alle Länder der Welt sollten wissen, dass es ein starkes Rechtssystem auf der Welt gibt, um in Sicherheit leben zu können. Daher ist es wichtig, dass insbesondere mächtige Länder die internationalen Regeln und Vorschriften vollständig einhalten“.



An anderer Stelle in seinen Äußerungen verwies Cassis auf den Start des Schweizer Finanzkanals und fügte hinzu: „Der Schweizer Finanzkanal wurde entworfen und gestartet, und wir werden versuchen, eine nützliche Rolle bei der Inbetriebnahme dieses Kanals zu spielen“.