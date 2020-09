Teheran-Bern-Beziehungen entwickeln sich seit 100 Jahren auf der Grundlage gegenseitigen Respekts

„In den letzten 40 Jahren hat die Schweiz die Interessen der USA im Iran vertreten und Botschaften schnell und zuverlässig übermittelt“, sagte er bei einer Zeremonie zum 100. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Teheran und Bern.

„Ich freue mich, den 100. Jahrestag der diplomatischen Präsenz der Schweiz im Iran zu feiern, und die hier zur Schau gestellten Fotos zeugen von der Geschichte der Freundschaft zwischen den beiden Ländern“, sagte der Minister.

Er fügte hinzu, dass der Wissensaustausch eine große Rolle in den bilateralen Beziehungen spielt, und viele iranische Studenten, die zum Studium in die Schweiz fahren und Schweizer Studenten in den Iran kommen, diese Tatsache bezeugen.



Cassis nannte Bildung, Kultur, Dienstleistungen, Katastrophenhilfe und Menschenrechte als die fünf Säulen der 100-jährigen Beziehung zwischen den beiden Ländern und stellte fest, dass diese Säulen ohne kontinuierlichen Dialog nicht fortgesetzt werden können.