Brigadegeneral Kiumars Heidari fügte hinzu, jedes Jahr führe die Armee gemeinsame und spezialisierte Übungen durch, um die Bereitschaft ihrer Streitkräfte zu verbessern, bei denen spezielle Taktiken und Spezialwaffen eingesetzt werden.

Die Ausstellung, in der einige der vom iranischen Verteidigungsministerium hergestellten Stücke und Teile zur Schau gestellt worden sind, wurde am letzten Donnerstag in Anwesenheit des Verteidigungsministers Brigadegeneral Amir Hatami eröffnet.