Es gibt kein Hindernis für Entschlossenheit des Iran, Drogen zu bekämpfen

„Eine neue Herausforderung für Länder in der Region und der Welt im Kampf gegen Betäubungsmittel besteht darin, die Produktion von Methamphetamin in Afghanistan zu steigern. In den letzten zwei Jahren wurde in einigen Teilen des Landes über die Herstellung dieses Industriematerials berichtet“, sagte Lotfi am Sonntag in einem Interview mit IRNA.

Er äußerte die Hoffnung, dass die legitime Regierung Afghanistans in der Lage sein würde, die Rechtsstaatlichkeit in ganz Afghanistan unter ihrer Verantwortung umzusetzen.

„Der Iran ist auch voll und ganz bereit, auf allen Ebenen der Bemühungen Afghanistans zur Drogenbekämpfung die notwendige Unterstützung zu leisten, um sicherzustellen, dass alle industriellen und traditionellen Drogen in diesem Land ausgerottet werden“, betonte er.

Er fuhr fort, dass ungefähr 20 Jahre seit der Zusammenarbeit des Iran mit den Vereinten Nationen vergangen seien und der Iran fast vierzig Jahre mit verschiedenen Ländern im Bereich der Drogenbekämpfung zusammengearbeitet habe.