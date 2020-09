Cassis fordert Stärkung der Beziehungen zwischen Schweiz und Iran

Bei seinem Treffen mit dem Gouverneur von Isfahan Abbas Rezaei am heutigen Samstag fügte Cassis hinzu, dass die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und dem Iran hundert Jahre zurückreichen und im späten 19. Jahrhundert mit der Unterzeichnung des Friedens- und Handelsabkommens zwischen den beiden Ländern begonnen haben.

Er fuhr fort: „Frieden und Handel sind wichtige Faktoren für die Entwicklung der Länder. Seit Beginn der bilateralen Beziehungen sind mehr als hundert Jahre vergangen, und wir sind heute hier, um zu sagen, dass die Schweiz immer nach Frieden und Ruhe strebt“.



In Bezug auf die Vermittlerrolle der Schweiz zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten sagte Cassis: „Die Schweiz versucht, ein Mindestmaß an Dialog zwischen den beiden Ländern herzustellen“.

An einer anderen Stelle seiner Äußerungen sagte Cassis: „Bevor ich Teheran besuchte und ein offizielles Treffen mit dem Präsidenten und dem Außenminister abhielt, wollte ich die Heimatstadt von Herrn Zarif besuchen, und heute habe ich nur einen kleinen Teil der schönen Denkmäler dieser Stadt besichtigt“.

„Obwohl ich während meines Besuchs in der Stadt noch nicht ein Prozent von Isfahans Schönheiten gesehen habe, möchte ich aber bestätigen, dass Isfahan eine wundervolle und außergewöhnliche Stadt ist und hinter dieser großen Schönheit eine große Zivilisation steckt“, sagte er abschließend.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte am Freitag, dass der Schweizer Außenminister am Samstag in Iran eintreffen wird. Er wird aber zunächst einen kurzen Besuch in der zentraliranischen Stadt Isfahan machen, und nach einem kurzen Aufenthalt in dieser historischen Stadt beginnen die offiziellen Programme von Cassis ab Sonntag in Teheran.