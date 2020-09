Iraner gewinnt im kanadischen Erfindungswettbewerb Goldmedaille

Der Wettbewerb fand am 29. August statt und wurde von der Internationalen Vereinigung für Innovationen und fortgeschrittene Fähigkeiten in Toronto, Kanada, mit Unterstützung der Internationalen Föderation der Erfinder und der Vereinigung für geistiges Eigentum organisiert.



300 Projekte aus 60 Ländern nahmen an 21 Fachgebieten des Wettbewerbs teil, darunter Medizin, Maschinenbau, Landwirtschaft, IT, Energie, Elektronik und Bauingenieurwesen, das aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus online eingereicht wurde.