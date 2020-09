Produktion von iranischen Personenkraftwagen steigt um 20%

Wie IRNA erfahren hat, stellte die Iran Khodro-Autofirma vom 20. März bis 21. August 2020 188.223 Autos her.



In diesen fünf Monaten erreichte die Produktion der iranischen Industriegruppe in beiden Sektoren von Schwerlastfahr- und Nutzfahrzeugen 192.000 Einheiten, was einer Steigerung von 40% gegenüber dem gleichen Zeitraum von 1398 entspricht.