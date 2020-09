Der Internationale Tischtennisverband lobt Aktivitäten Irans sehr

Der Leiter des Internationalen Tischtennisverbandes wies in seinem Brief auf die jüngsten Erfolge des iranischen Verbandes in verschiedenen Bereichen hin, darunter die Verbesserung der Position der iranischen Frauenmannschaft in der internationalen Rangliste, die Erlangung von drei Lizenzen bei den Olympischen Spielen in Rio, die Erlangung von zwei Medaillen für die iranische Jugendmannschaft und den Gewinn von zwei Bronzemedaillen bei den asiatischen Spielen in Jakarta usw.

Tony Yu dankte auch den iranischen Athleten für ihre Leistungen auf der internationalen Bühne und drückte seine Zufriedenheit mit den internationalen Trainingskursen für Trainer im Iran aus.