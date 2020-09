Iran steht an erster Stelle in der Region

Teheran (IRNA) - Iran hat laut der vom renommierten Times Higher Education Institute (THE) veröffentlichten Liste den ersten Platz in Bezug auf die Anzahl der Universitäten in der Region und unter den islamischen Ländern belegt.

Während es zwischen 2012 und 2014 nur eine iranische Universität in der Ranking-Liste gab, gab es 2015 zwei, 8 im Jahr 2016, 13 im Jahr 2017, 18 im Jahr 2018, 29 im Jahr 2019 und 40 im Jahr 2020.



Mit der Aufnahme von sieben weiteren Universitäten in das Ranking 2021 stehen insgesamt 47 iranische Universitäten unter den 1527 besten der Welt aus insgesamt 93 Ländern. Dies stärkt zunehmend die Position der iranischen Hochschulzentren in der akkreditierten internationalen Rangliste.