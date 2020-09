Zarif wird am kommenden Montag seinen Schweizer Amtskollegen in Teheran empfangen

„Cassis und seine begleitende Delegation werden am Montag, dem 7. September, in Teheran eintreffen“, schrieb Khatibzadeh am Donnerstag auf seinem Twitter-Account.

Bilaterale Beziehungen, regionale Entwicklungen und internationale Fragen sind wichtige Themen der Gespräche beider Seiten.

Grund für den Besuch sind Feierlichkeiten zu hundert Jahren diplomatischer Präsenz der Schweiz in dem Land, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Dienstag mitteilte.