23% der Staudämme Irans in den letzten 7 Jahren in Betrieb genommen

Jeden Donnerstag werden mehrere Projekte in verschiedenen Regionen des Landes eingeweiht.

Heute wurden zwei Solarkraftwerke in der Provinz Ardabil, der zweite Block des Gas-und-Dampf-Kombikraftwerks in Dalahou in Provinz Kermanshah und der Kalghan Chai-Damm in der Provinz Ost-Aserbaidschan im Auftrag des iranischen Präsidenten Hassan Rohani mit einer Investition von 3.245 Milliarden Tomans per Videokonferenz eröffnet.